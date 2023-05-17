Georgian Airways отменила транзитные рейсы в Москву после возобновления прямого авиасообщения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузинская авиакомпания Georgian Airways приняла решение отменить все транзитные рейсы, которые следовали в Москву через Тбилиси, после того как было возобновлено прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что билеты на все транзитные рейсы, которые осуществляются до непосредственного начала прямых авиаперелётов, остаются в силе. То есть все самолёты компании, летящие транзитом в Москву, будут это делать до 20 мая 2023 года. После этой даты останутся только прямые перелёты, без транзита.

Также в Georgian Airways отметили, что их коммерческое отделение ведёт переговоры с Air Dilijans, чтобы решить вопрос с транзитными рейсами через Ереван, так как на них это решение тоже повлияет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Georgian Airways начала продажи билетов на прямые рейсы Тбилиси - Москва - Тбилиси с 20 мая 2023 года.