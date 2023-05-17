Россия выделит 1,3 млрд евро кредита для строительства дороги Решт-Астара в Иране

Александр Новак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва выделит 1,3 млрд евро кредита на реализацию проекта по строительству железнодорожного участка дороги Решт-Астара, которая соединит действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана. Такое заявление в среду, 17 мая, сделал вице-премьер России Александр Новак.

«Для реализации этого проекта выделяется межгосударственный кредит - 1,3 млрд евро», - заявил российский вице-премьер, уточнив, что общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро.

Новак отметил, что Москва занимает в этом межгосударственном кредите долю в 85%, а средства должны вернуть «в течение срока окупаемости проекта».

Напомним, президент России Владимир Путин вместе с иранским коллегой Эбрахимом Раиси по видеосвязи приняли участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара. Как заявил российский лидер, такая железная дорога позволит диверсифицировать транспортные потоки, а сами перевозки «будут обладать значительными конкурентными преимуществами».