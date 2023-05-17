В Ростовской области лже-сотрудники Роспотребнадзора пытаются нажиться за счет бизнесменов

Ростовских предпринимателей предупредили о новой мошеннической схеме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области лже-сотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у бизнесменов и компаний. Об сообщает портал "Ростов Газета" 16 мая со ссылкой на региональное ведомство.

По информации Роспотребнадзора, мошенники представляются сотрудниками управления и пытаются выманить деньги у бизнесменов и коммерческих компаний под предлогом проведения проверок. Если предприниматель откажется, то они угрожают административными мерами и различными штрафами.

В ведомстве жителей области также предупредили, что сотрудники управления не работают за деньги, а тем более не распространяют брошюры.

— Они также не обращаются к предпринимателям с просьбами об оказании материальной помощи, — добавили в Роспотребнадзоре.

Предпринимателей Ростовской области просят быть внимательнее, чтобы не попадаться на уловки мошенников.

Напомним, ранее в регионе осудили адвоката за махинации на 4,5 миллиона рублей. Мужчина стал посредником при передачи крупной взятки.