В Казани полиция ищет участников массовой драки, которая произошла на автобусной остановке

Полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях появилась информация о массовой драке в Казани, которая предположительно произошла на остановке «Компрессорная». По предварительным данным, в ней принимали участие шесть человек, среди которых был и водитель автобуса.

Мужчины пустили в ход не только кулаки, но и начали кидаться друг в друга камнями, а также пинать оппонентов ногами. Вскоре пыл участников потасовки поутих и один из них начал всех разнимать. Сообщается, что на этом все и закончилось, любители помахать кулаками разошлись. Остается только гадать, что стало причиной этого конфликта.

В происшествии сейчас разбираются сотрудники отдела полиции «Дербышки», сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу УМВД Казани. Там отметили, что по факту произошедшей драки проводится проверка. Для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, правоохранителям нужно найти всех участников этого конфликта. К слову, по данным издания потасовка произошла не на «Компрессорном», а около остановки «Жилой массив Карьер».