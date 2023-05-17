Следователи начали проверку после взрыва газа в частном доме в Кстове

На месте происшествия работают следователи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нижегородские следователи начали доследственную проверку после взрыва газового баллона в частном доме в городе Кстово. Напомним, вечером 16 мая в частном доме в переулке Энтузиастов в Кстове взорвался газовый баллон. В результате ЧП пострадал один мужчина. Сейчас его личность устанавливается.

- Сообщение о разгерметизации газового баллона в частном доме поступило в 18:25 16 мая, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожар на площади два квадратных метра был ликвидирован еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате ЧП обрушилась стена дома на площади 20 квадратных метров.

Как рассказали спасатели, сотрудниками МЧС проведена проверка помещений. Детали произошедшего устанавливаются. Тем временем к расследованию обстоятельств этого происшествия уже подключился Следственный комитет и прокуратура.

- Вечером 16 мая в Кстове произошло повреждение конструкций частного жилого дома, - сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области. - Следователи выехали на место происшествия, организована доследственная проверка. Причиной произошедшего могла послужить разгерметизация газового баллона.