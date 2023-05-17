Путин сообщил о положительном прогнозе развития экономики России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 17 мая, оценил прогнозы по развитию экономики страны в текущем году как положительные. По его словам, в настоящее время в РФ наблюдается рост промышленного производства.

«У нас растет сейчас промышленное производство. У нас в целом положительные прогнозы развития экономики на этот год», - подчеркнул российский лидер на совещании с членами правительства РФ.

Ранее глава государства отмечал, что уже во втором квартале 2023 года в России можно ожидать рост внутреннего валового продукта. По словам Путина, стране удалось справиться с фактическим закрытием западных рынков. Он отметил, что это стало возможным благодаря расширению контактов государства с другими быстрорастущими регионами мира.

Как писал сайт KP.RU, Еврокомиссия ранее пересмотрела прогноз по динамике российской экономики в текущем году. Согласно ее данным, показатель ВВП РФ по итогам 2023 года сократится на 0,9%, тогда как в предыдущем докладе ЕК сообщала о спаде в 3,2%.

Напомним, прогнозы по росту экономики России улучшили и Международный валютный фонд, а также Всемирный банк.