Путин анонсировал развитие Севморпути совместно с дружественными России странами, фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о том, что Северный морской путь получит новое развитие, в тесном сотрудничестве с дружественными государствами. Уже есть ряд крупных иностранных инвесторов, желающих поучаствовать в этом проекте. Об этом российский лидер сообщил 17 мая 2023 года, в ходе рабочего совещания с членами правительства.

«Мы должны думать о будущем, Северный морской путь открывается, это очевидно. Сейчас только вот коллеги говорили об изменении климата, хорошо это или плохо, но это происходит», - говорит Путин.

По словам президента, сейчас существуют планы по долгосрочному развитию Северного морского пути, и особое участие в этом примут другие страны, которые хотят сотрудничать с Россией, видят большие перспективы в взаимовыгодном сотрудничестве, и желают вложиться в северное морское сообщение.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия и Иран вместе построят участок железной дороги, который позволит обеспечить прямое сообщение между северными портами России с портами Ирана в Персидском заливе, с выходом в Тихий океан.