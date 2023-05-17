Le Monde: Франция изучает возможность поставок Украине ракет большой дальности Scalp

Франция изучает возможность поставок Украине ракет большой дальности Scalp Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция изучает вариант поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp, однако пока о передаче такого оружия Киеву речи не идет. Об этом проинформировала газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«Мы изучаем все варианты», - сообщили изданию в Елисейском дворце, однако добавив, что в настоящее время поставка такого вида вооружения Украине не планируется.

Газета отмечает, что во Франции задумались о том, чтобы передать Киеву ракеты большой дальности Scalp, после того, как Британия заявила о поставке Украине Storm Shadow, которые являются аналогом французских ракет.

Напомним, ранее Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для атак на территорию России.

Однако позже после атаки украинских войск в Луганске были найдены обломки ракеты иностранного производства. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя удары по Луганску ракетами Storm Shadow, назвал произошедшее эскалацией украинского конфликта.