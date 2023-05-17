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НовостиЭкономика17 мая 2023 12:44

Мишустин заявил, что годовая инфляция в России составляет 2,3 процента

Со 2 по 10 мая уровень инфляции в годовом выражении снизился с 2,42 до 2,32 процента
Сергей ЧИКОВ
Инфляция в России в годовом выражении в мае достигла значения в 2,3 процента

Инфляция в России в годовом выражении в мае достигла значения в 2,3 процента

Фото: Мария ЛЕНЦ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инфляция в России в годовом выражении в данный момент находится на уровне 2,3 процента.

“Годовая - 2,3%”, — заявил Мишустин в среду, 17 мая, на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Также в отчете Минэкономразвития сообщается, что инфляция в России в годовом выражении снизилась со 2 по 10 мая с 2,42 до 2,32 процента. Ранее Росстат сообщал, что в апреле инфляция в годовом выражении составляла 2,31 процента.

Ранее Михаил Мишустин, выступая перед участниками марафона “Знание”, заявлял, что российская экономика уверенно восстанавливается и даже зарубежные эксперты прогнозируют дальнейшее ее укрепление и постоянный рост в ближайшие годы.

Сайт KP.RU рассказывал, почему за год «адских санкций» цены в России выросли всего на 3,5%, объяснял аномально низкий рост цен на фоне экономического давления Запада и приводил данные Росстата о том, как менялись цены на товары и услуги весной 2023 года и что в России подешевело сильнее всего.