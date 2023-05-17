Российский удар по складам ВСУ под Хмельницким "сломал хребет генералам НАТО" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни заявил, что российские военные, благодаря эффективной стратегии, смогли не только освободить Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую и Херсонскую область, но и лишить украинскую армию возможности контрнаступления.

“Российская армия использует уникальную стратегию. Она делит стратегический участок на несколько секторов, окружает каждый из них, а затем проводит операцию по их освобождению”, – пишет автор статьи. По его словам, российские военные “буквально заманивают” технику НАТО в эти сектора, после чего уничтожают с минимальными потерями своих сил.

Также аль-Хусейни высоко оценил недавние операции по уничтожению складов ВСУ под Хмельницким и Николаевом. По его словам, этим стратегическим ударом Россия “сломала хребет генералам НАТО”, руководившим снабжением украинской армии военной помощью от союзников.

Сайт KP.RU рассказывал, как 12 мая Гигантские «грибы» выросли после взрывов над двумя городами Украины. Российские эксперты предположили: взрыв был такой силы, либо потому что на этих складах хранилось ракетное топливо, либо потому что там лежали снаряды с обедненным ураном, которые Британия поставила для танков Челленджер-2, что косвенно было подтверждено украинскими сервисами, отслеживающими радиационный фон в регионе.