Опыт Кузбасса по внедрению социальных паспортов семей участников СВО масштабируют на всю страну

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Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан и будет внедрен по всей стране, сообщил 17 мая секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Стандарт составила рабочая группа по вопросам СВО, опираясь на опыт регионов. По мнению Турчака, особого внимания и масштабирования на всю страну заслуживает социальный паспорт участника СВО. Такие паспорта уже успешно действуют в Кузбассе. Об этом глава региона Сергей Цивилев рассказал в своем Telegram-канале.

«Кузбасс стал одним из первых российских регионов, где начали формировать соцпаспорта семей участников СВО. Социальный паспорт включает в себя: состав семьи, информацию о том, какой специалист соцзащиты закреплен за ней, сведения непосредственно об участнике спецоперации. Кроме того, учитываются все проблемные жилищно-бытовые, социальные, образовательные, медицинские, финансовые и другие вопросы, статус их решения и результат», - сообщил Сергей Цивилев.