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НовостиОбщество17 мая 2023 13:32

Путин подписал указ об утверждении стратегии безопасности детей на срок до 2030 года

Стратегия должна быть реализована правительством России за шесть месяцев
Сергей КУДРИН
Путин подписал указ об утверждении стратегии безопасности детей на срок до 2030 года

Путин подписал указ об утверждении стратегии безопасности детей на срок до 2030 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал 17 мая 2023 года указ, согласно которому правительству страны поручено утвердить и реализовать Стратегию комплексной безопасности детей в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим угрозы безопасности детей, а также цели, основные направления, задачи и механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности детей», — говорится в документе.

Основными угрозами безопасности детей в документе называются: снижение благополучия детей и семей с детьми, высокий уровень травматизма, преступления против детей и вовлечение их в преступную деятельность, распространение опасной для детей информации и изменение представлений и традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях.

Ранее KP.RU сообщил о том, что для россиян означает указ Путина о переходе на национальную систему высшего образования в России.