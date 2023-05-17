Путин подписал указ об утверждении стратегии безопасности детей на срок до 2030 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал 17 мая 2023 года указ, согласно которому правительству страны поручено утвердить и реализовать Стратегию комплексной безопасности детей в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим угрозы безопасности детей, а также цели, основные направления, задачи и механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности детей», — говорится в документе.

Основными угрозами безопасности детей в документе называются: снижение благополучия детей и семей с детьми, высокий уровень травматизма, преступления против детей и вовлечение их в преступную деятельность, распространение опасной для детей информации и изменение представлений и традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях.

Ранее KP.RU сообщил о том, что для россиян означает указ Путина о переходе на национальную систему высшего образования в России.