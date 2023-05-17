Только треть россиян понимает, как рассчитываются пенсионные выплаты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство россиян с трудом понимают, по какому принципу рассчитываются пенсионные выплаты и другие социальные пособия. Это показало исследование сервисов Работа.ру и СберНПФ. Респондентам предлагали ответить на вопрос, понимают ли они принципы расчета отпускных, больничных, декретных и пенсий.

Лучше всего респонденты осведомлены о расчете отпускных. В курсе механизма начисления каждый второй (51%). Как рассчитываются больничные понимают 44% опрошенных. А вот начисление пенсий вызывает больше всего вопросов. Только треть (31%) имеет примерное представление, какие параметры учитываются в будущей пенсии по старости.

Механизм начисления пособия по беременности и родам понятен только 18% россиян, пишет "Газета.Ru".

Ранее, независимый финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич объяснил РИАМО, как повысить размер своей будущей пенсии. Чтобы безбедно жить в старости, нужно заботиться о накоплениях еще во время своего трудоспособного возраста.

Чтобы рассчитать, куда и как вложить средства для выхода на стабильный пассивный доход, важно придерживаться плана из пяти шагов. Примерами пассивного дохода могут служить доход от аренды недвижимости, дивиденды от инвестиций в акции или облигации, доход от авторских прав на книги, песни или программное обеспечение, доход от рекламы в блоге и доход от продажи цифровых товаров, передает Москва 24.

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По словам эксперта, у многих жителей России имеется советский стаж, за счет которого они имеют право увеличить размер пенсионных выплат, пишет ФАН.