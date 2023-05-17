Невролог Сивоконева назвала причины болей в спине и шее после утреннего пробуждения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-невролог Екатерина Сивоконева в беседе с «Газетой.Ru» назвала причины болей в спине и шее сразу после утреннего пробуждения, отметив, что причиной могут стать хронические дегенеративные изменения в позвоночнике.

Среди причин, по которым после сна может болеть спина и шея, эксперт назвала остеохондроз, артроз или протрузию, грыжу межпозвоночных дисков, а также нарушение функции межпозвонковых суставов или последствия перенесенных травм.

Врач также обратила внимание на то, что дискомфорт доставляют и инфекционные заболевания и эндокринные нарушения.

«Подобные симптомы нередко являются предвестниками острых состояний, в том числе инфаркта. Чтобы достоверно определить природу болей, необходимо обратиться к специалистам разного профиля», - отметила она.

Врач - сомнолог, терапевт, эндокринолог ЦКБ Управления делами президента России Дарья Лебедева рассказала о проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть из-за неправильно подобранной подушки. Как писал RT, эксперт указала на возможность возникновения головной боли.

Травматолог-ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов, как сообщал Life.ru, заявил, что неудобное положение тела во время сна из-за плохой подушки может усугубить течение остеохондроза, а также вызвать боли в спине и шее.