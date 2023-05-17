Захарова заявила, что Россия ввела ответные санкции в отношении банковских счетов посольства Финляндии

Россия ввела ответные санкции в отношении банковских счетов посольства Финляндии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва ввела санкции в отношении банковских счетов посольства Финляндии и финского генконсульства в Петербурге.

Также она отметила, что эти действия являются “зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране”. Отдельно Захарова подчеркнула, что МИД ранее предупреждал о недопустимости подобных рестрикций властей Финляндии и о готовности России принять ответные меры.

Напомним, ранее стало известно, что банковские счета дипломатических представительств Финляндии в России были заморожены. Издание Helsingin sanomat отмечало, что власти Финляндии находятся в контакте с российским руководством из-за произошедшего, а в МИД страны подчеркнули, что вопрос серьезный и ведется расследование.

Сайт KP.RU рассказывал, как Финляндия из-за санкций, стремясь наказать Россию, лишилась ценных энергоносителей. Финским властям пришлось запустить выведенные из эксплуатации угольные станции и в прошлом году потребление «грязного топлива» выросло на 10%. При этом, газификация в стране находится на уровне всего 3%, поэтому для отопления используют древесину, мазут и уголь.