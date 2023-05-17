Bloomberg утверждает, что Россия согласилась продлить зерновую сделку Фото: Мария ЛЕНЦ

Агентство Bloomberg, со ссылкой на источник в Турции, сообщило о том, что Россия, якобы, согласилась возобновить зерновую сделку. На каких условиях, что для этого было сделано - не уточняется. СМИ уверяют, что заявление о пролонгации будет опубликовано до конца дня 17 мая 2023 года.

Напомним, что Россия уже неоднократно заявляла, в лице ведущих должностных лиц, что зерновая сделка не будет возобновлена до тех пор, пока Запад и Украина не исполнят свою часть договора по первой сделке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказывался комментировать планы по этому международному соглашению, ссылаясь именно на то, что оппоненты не выполнили свою часть уговора.

Также и замглавы МИД Сергей Вершинин заявлял, что зерновая сделка прекратит своё существование 18 мая 2023 года, если до этой даты Россия не получит гарантий выполнения своих требований.

Ранее KP.RU сообщил о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не будет отступаться от своих требований по зерновой сделке.