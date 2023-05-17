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НовостиПолитика17 мая 2023 13:59

Bloomberg утверждает, что Россия согласилась продлить зерновую сделку

Агентство уверяет, что официальное сообщение об этом будет опубликовано до конца дня 17 мая 2023 года
Сергей КУДРИН
Bloomberg утверждает, что Россия согласилась продлить зерновую сделку

Bloomberg утверждает, что Россия согласилась продлить зерновую сделку

Фото: Мария ЛЕНЦ

Агентство Bloomberg, со ссылкой на источник в Турции, сообщило о том, что Россия, якобы, согласилась возобновить зерновую сделку. На каких условиях, что для этого было сделано - не уточняется. СМИ уверяют, что заявление о пролонгации будет опубликовано до конца дня 17 мая 2023 года.

Напомним, что Россия уже неоднократно заявляла, в лице ведущих должностных лиц, что зерновая сделка не будет возобновлена до тех пор, пока Запад и Украина не исполнят свою часть договора по первой сделке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказывался комментировать планы по этому международному соглашению, ссылаясь именно на то, что оппоненты не выполнили свою часть уговора.

Также и замглавы МИД Сергей Вершинин заявлял, что зерновая сделка прекратит своё существование 18 мая 2023 года, если до этой даты Россия не получит гарантий выполнения своих требований.

Ранее KP.RU сообщил о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не будет отступаться от своих требований по зерновой сделке.