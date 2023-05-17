Захару Прилепину проведут еще одну операцию для скорейшего восстановления

Захару Прилепину проведут еще одну операцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе российского писателя Захара Прилепина, пострадавшего в результате теракта украинских спецслужб, сообщили, что публицисту проведут еще одну операцию.

“Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления”, – сообщили KP.RU в пресс-службе Прилепина.

Писатель до операции останется в палате интенсивной терапии. В данный момент состояния Прилепина оценивается как стабильное.

Напомним, недавно Захару Прилепину провели высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сложнейшая операция, выполненная одновременно четырьмя хирургами, прошла успешно.

Сайт KP.RU рассказывал, как произошло покушение на известного публициста, патриота и писателя Захара Прилепина. 6 мая 2023 года автомобиль майора Audi Q7 подорвали в одной из деревень Борского района Нижегородской области.

Следком России квалифицировал данное происшествие как теракт, а позже задержал подозреваемого, который сознался, что работал на спецслужбы Украины и прибыл в Россию специально для убийства Прилепина.