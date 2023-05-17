Главврач Петров предупредил об опасности пивного алкоголизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров в беседе с Lenta.ru предупредил об опасности алкогольной зависимости, вызванной пивом.

Как отметил врач, из-за популярности пива в культуре многие люди размывают грань между «расслаблением» и развитием классического алкоголизма. По его словам, зависимость от пива формируется так же, как и от других видом алкогольных напитков, начинаясь с психологической зависимости, которая позже развивается, требуя увеличения дозы.

Петров предупредил, что пиво не менее опасно, чем другие алкогольные напитки, отметив, что оно оказывает влияние на гормональный баланс как у мужчин, так и у женщин. По его словам, у мужчин происходит снижение выработки тестостерона, что ведет образованию «пивных животов», а у женщин возникает увеличение волосяного покрова по мужскому типу. Пиво также способствует развитию ожирения.

Психолог и кандидат наук Руслана Завалихина в беседе «Пятым каналом» рассказала, как отбить у подростков интерес к алкоголю, заявив, что пропаганда здорового образа жизни успешными людьми снижает привлекательность алкоголя у молодежи.

Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров назвал одним из факторов в развитии алкоголизма наследственность. Как сообщал телеканал «360», эксперт отметил, что чем больше у человека в семье было примеров употребления алкоголя, тем больше риск столкнуться с проблемой.