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НовостиОбщество17 мая 2023 14:51

Главврач Петров предупредил об опасности пивного алкоголизма

Эксперт заявил, что напиток оказывает влияние на гормональный баланс
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Главврач Петров предупредил об опасности пивного алкоголизма

Главврач Петров предупредил об опасности пивного алкоголизма

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров в беседе с Lenta.ru предупредил об опасности алкогольной зависимости, вызванной пивом.

Как отметил врач, из-за популярности пива в культуре многие люди размывают грань между «расслаблением» и развитием классического алкоголизма. По его словам, зависимость от пива формируется так же, как и от других видом алкогольных напитков, начинаясь с психологической зависимости, которая позже развивается, требуя увеличения дозы.

Петров предупредил, что пиво не менее опасно, чем другие алкогольные напитки, отметив, что оно оказывает влияние на гормональный баланс как у мужчин, так и у женщин. По его словам, у мужчин происходит снижение выработки тестостерона, что ведет образованию «пивных животов», а у женщин возникает увеличение волосяного покрова по мужскому типу. Пиво также способствует развитию ожирения.

Психолог и кандидат наук Руслана Завалихина в беседе «Пятым каналом» рассказала, как отбить у подростков интерес к алкоголю, заявив, что пропаганда здорового образа жизни успешными людьми снижает привлекательность алкоголя у молодежи.

Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров назвал одним из факторов в развитии алкоголизма наследственность. Как сообщал телеканал «360», эксперт отметил, что чем больше у человека в семье было примеров употребления алкоголя, тем больше риск столкнуться с проблемой.