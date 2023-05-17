Главные новости дня: что произошло 17 мая 2023 года Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило сегодня об уничтожении крупного склада боеприпасов ВСУ, расположенного в Николаеве. Склад находился на территории судоремонтного предприятия, и был поражён российским высокоточным ударом морского базирования, то есть запуск ракет производился с воды.

Пока находящиеся на вооружении в ВС РФ ракеты поражают склады противника - не отстаёт и военно-промышленный комплекс. 17 мая стало известно о том, что российские оборонные заводы начали серийное производство новейших отечественных ракет повышенной мощности «Бронебойщик», которые планируется применять в зоне СВО.

К слову, это не единственные новинки. Ещё одна новость дня - завершение всех государственных испытаний нового самоходного артиллерийского орудия «Мальва», о чём стало известно от гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова. Уже скоро новое САО поступит на вооружение в ВС РФ.

Недружественные России страны также встречают сопротивление в своём стремлении подавить российскую экономику. Так, МИД Финляндии сегодня пожаловался, что Россия заморозила банковские счета финских диппредставительств, расположенных на территории страны.

Внутри России же стало известно, когда заработает нашумевший реестр военнообязанных, призванный оптимизировать работу военкоматов и сделать жизнь как их сотрудников, так и всех подлежащих призыву граждан проще. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что реестр запустят не раньше осеннего призыва 2023 года.

Что касается международных событий - 17 мая стало известно, что громкая зерновая сделка всё-таки будет продлена с участием России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а спустя некоторое время его слова подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сделку решено продлить на 60 дней.