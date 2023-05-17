В ЕС подняли вопрос об опасности украинского зерна для здоровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Европарламента от Франции Матильда Андруэ обратилась к Еврокомиссии с вопросом о планах по ужесточению проверки ввозимого в Европейский союз украинского зерна в виду появившихся накануне данных о санитарных проблемах поставок. Lenta.ru ознакомилась с текстом обращения евродепутата.

В своем обращении «Финансовые и связанные со здоровьем последствия беспошлинного ввоза зерна из Украины» евродепутат приводит заявления от разных стран-членов Евросоюза, которые ранее сообщали о том, что полученное ими украинское зерно не соответствует санитарным требованиям.

«Будут ли введены более строгие санитарные проверки, принимая во внимание, что, по оценкам Программы ООН по окружающей среде в 2019 году, почти четверть всех средств защиты растений, используемых на Украине, были контрафактными», - пишет парламентарий, отмечая, что в апреле этого года в Словакии изъяли 1500 тонн пшеницы из-за запрещенных в ЕС пестициды, а Венгрия уничтожила свыше 29 тонн украинской кукурузы, которая содержала токсины и ГМО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован ограничениями на экспорт украинской сельхозпродукции в страны Евросоюза, отметив, что ожидает их снятия. «Жесткие протекционистские меры наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря», - приводит телеканал «360» заявление украинского лидера.

Тем временем депутат Европарламента от Польши Марек Белька в обращении к Еврокомиссии заявил, что введенный Варшавой запрет на ввоз украинского зерна может быть связан с превышением Польшей своих полномочий. Как писали «Известия», депутат отметил, что это было сделано без консультации с Еврокомиссией.