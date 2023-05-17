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НовостиОбщество17 мая 2023 15:33

Названа главная опасность использования ушных ватных палочек

Лор Зайцев предупредил, что ушная ватная палочка может повредить барабанную перепонку
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лор Зайцев предупредил, что ушная ватная палочка может повредить барабанную перепонку

Лор Зайцев предупредил, что ушная ватная палочка может повредить барабанную перепонку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru предупредил, что использование ушных ватных палочек небезопасно для здоровья, отметив, что человек может нанести травму уха при чересчур усердном удалении серы, что в свою очередь чревато осложнениями, в том числе, есть риск повредить барабанную перепонку.

«Ватная палочка, как правило, равняется диаметру слухового прохода. Спиралевидное выковыривающее движение наружу, извлекающее серу, сделать вслепую очень сложно», — заявил эксперт, отметив, что в данном случае «все зависит от степени усердия».

Как уточнил врач, чем усерднее человек пытается вычищать серу, тем больше риск нанести травму. «Важно не переусердствовать», — предупредил специалист.

Зайцев также заявил, что удаление серы зависит от ширины наружного слухового прохода По его словам чем этот проход шире, тем больше шансов на хорошую прочистку.