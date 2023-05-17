Названа главная опасность использования ушных ватных палочек

Лор Зайцев предупредил, что ушная ватная палочка может повредить барабанную перепонку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru предупредил, что использование ушных ватных палочек небезопасно для здоровья, отметив, что человек может нанести травму уха при чересчур усердном удалении серы, что в свою очередь чревато осложнениями, в том числе, есть риск повредить барабанную перепонку.

«Ватная палочка, как правило, равняется диаметру слухового прохода. Спиралевидное выковыривающее движение наружу, извлекающее серу, сделать вслепую очень сложно», — заявил эксперт, отметив, что в данном случае «все зависит от степени усердия».

Как уточнил врач, чем усерднее человек пытается вычищать серу, тем больше риск нанести травму. «Важно не переусердствовать», — предупредил специалист.

Зайцев также заявил, что удаление серы зависит от ширины наружного слухового прохода По его словам чем этот проход шире, тем больше шансов на хорошую прочистку.