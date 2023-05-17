Власти Чехии отменили постановления о передаче земли СССР, принятые с 1972 по 1980 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Чехии приняли решение аннулировать договорённости, достигнутые ещё с СССР в период с 1972 по 1980 годы, согласно которым Союз получил в безвозмездное пользование 59 земельных участков в стране. Так как Россия стала правопреемницей СССР - эта земля сейчас принадлежит ей. Об этом сообщил министр по делам Европы Мартин Дворжак.

Конкретно речь идёт о девяти постановлениях, которые были приняты правительством Чехословакии в указанный период. Согласно этим документам Советский Союз получил 59 земельных участков в Праге, Брно, Карловых Варах и других городах страны. По мнению чешских чиновников, правопреемница СССР, Россия, не использует эти участки в дипломатических целях, и это стало, якобы, поводом для аннулирования ранее принятых постановлений.

Известно, что на всех указанных участках Россия имеет 25 строений, среди которых также жилые дома, предназначенные для сотрудников российских диппредставительств в Чехии.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия ввела санкции против Финляндии, заморозив активы финских диппредставительств, в ответ на рестрикции в отношении российских посольств и иных загранучреждений.