An Nahar опровергла информацию о спасении сирийца, прожившем три месяца под завалами после землетрясения

An Nahar опровергло информацию о спасении мужчины, три месяца пролежавшего под завалами после землетрясения 6 февраля Фото: REUTERS

Ливанское издание An Nahar опровергло информацию о спасении в районе границы Сирии и Турции мужчины, более трех месяцев пролежавшего под завалами после землетрясения 6 февраля.

Ранее портал Akhbar.fouri опубликовал фотографию уроженца Хан-Шейхуна Ахмеда ас-Суси 1984 года рождения, который якобы три месяца провел под завалами. Издание сообщало, что снимок прикованного к постели мужчины передал изданию его двоюродный брат, пытаясь таким образом собрать деньги на его лечение.

An Nahar смогло связаться с братом Ахмеда ас-Суси, который и опроверг заявления Akhbar.fouri. В издании отметили, что ас-Суси живет в лагере беженцев и действительно находится в очень тяжелом состоянии, однако фотография сделана около семи лет назад, а язвы на теле сирийца вызваны болезнью, а не катастрофой 6 февраля.

Напомним, два разрушительных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля 2023 года. Они стали самыми сильными за последние сто лет в Турции, оказав также влияние и на соседнею Сирию. По последним данным, эта катастрофа унесла жизни почти 50 000 человек.