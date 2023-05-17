Банк России прогнозирует рост уровня годовой инфляции с мая

В Центральном Банке России спрогнозировали увеличение уровня инфляции Фото: REUTERS

Центральный Банк России сообщил, что с мая 2023 года годовая инфляция в РФ может ускориться.

“По прогнозу Банка России, с мая, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года, показатель годовой инфляции начнет повышаться”, – сообщается в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

Согласно данным Центрального Банка, в апреле инфляция в годовом выражении находилась на уровне 2,31 процента, а рост цен за этот месяц составил 0,38 процента. Также по подсчетам регулятора, в период с февраля по апрель 2023 года рост цен составил 0,29 процента, что в годовом выражении составляет около четырех процентов.

Напомним, недавно в Центробанке РФ опубликовали очередной доклад о денежно-кредитной политике. В ЦБ это делают каждый квартал, но на этот раз доклад вышел довольно оптимистичным. Несмотря на санкции и прочие ограничения во внешней торговле, российская экономика неплохо справляется с трудностями, и скорее всего даже вырастет в ближайшие три года.