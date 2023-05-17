В Высшей школе финансов спрогнозировали максимальный курс доллара в 92 рубля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов спрогнозировал максимальный курс доллара, который увидят россияне. Он составляет 92 рубля. К такому значению смогут привести истерические реакции рынка на укрепление доллара.

А вот выше указанного значения доллар вряд ли сможет укрепиться, Минфин и Центробанк должны будут вмешаться и поддержать отечественную валюту. К тому же, пока предпосылок для серьезного падения рубля нет.

Кроме того, компании снова будут обязаны продавать валютную выручку, сейчас это правило отменено.

-Если вернуть его, то 15 и даже больше рублей с курса может сдуть по мановению волшебной палочки, — заявил Ордов Lenta.ru.

По его прогнозам, самым оптимальный курс, который будет держаться в ближайшее время – это границы от 87 до 92 на ослаблении, а на укреплении рубля - 70-80.

Тем временем, все чаще звучат новости из США о возможности дефолта.

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с Rt допустил, что при негативном сценарии проблемы могут начаться даже у тех, кто живет далеко за пределами США, но вкладывает деньги в акции компаний из данной страны.

Возможный дефолт в США станет ударом для мировой экономики. Об этом «Известиям» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта американист Юрий Рогулев. Штаты являются крупнейшей страной-должником в мире, они должны всем.

Последствия американского дефолта не обойдут и другие страны. В том числе его последствия ощутит и Европа, чьи центральные банки хранят свои валютные резервы в долларе. При этом поведение евро предугадать сложно, пишет ФАН.