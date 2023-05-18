Путин поручил создать концепцию развития автотуризма в России до 15 июня

Путин поручил создать концепцию развития автотуризма в России. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил создать концепцию развития автомобильного туризма в РФ. Об этом сказано в соответствующем поручении президента, документ опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.

В рамках концепции предполагается реализация пилотного проекта маршрута для автотуристов от Санкт-Петербурга до Владивостока и определение условий развития сопутствующей инфраструктуры. Маршрут будет проходить по федеральным трассам «Россия» (Москва-Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва-Казань).

Ответственным за выполнение поручения президента назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, оно должно быть выполнено до 15 июня 2023 года.

Тем временем большинство россиян готово повторить опыт путешествий на машине. Из тех, кто в прошлом году колесил по России, 79% собираются сделать это снова. Среди автопутешественников 34% совершили вояж по своему региону, 30% - в другие регионы, а 2% - за границу. Чаще путешествие на автомобиле по своему региону выбирали дальневосточники, а в другие регионы - жители Северного Кавказа, Центрального федерального округа и москвичи.

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