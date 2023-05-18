Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал противостояние США и Китая наибольшей угрозой миру

Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил, что противостояние США и Китая представляет угрозу для человечества. Фото: REUTERS

Противостояние США и Китая является наибольшей угрозой для мира на сегодняшний день, так как потенциально эти две страны имеют возможность уничтожить человечество. Такое мнение высказал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Мы стоим на пути к противостоянию между великими державами. И поводов для волнения добавляет то, что каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет стратегическую угрозу», - сказал Киссинджер в интервью изданию Economist, отметив, что нынешнее положение дел между США и КНР напоминает состояние накануне Первой мировой войны.

Политик призвал президента США Джо Байдена к переговорам с китайским лидером и отметил, что обеим лидерам целесообразно использовать более осторожную риторику, чтобы разрядить напряженность вокруг Тайваня.

Тем временем Джо Байден на фоне проблем с госдолгом США и перспективой дефолта анонсировал скорую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее военный эксперт Жилин заявил, что США готовы создать новый конфликт, в который втянутся Китай и Россия, а российский сенатор Пушков высказал мнение, что конфликт между США и Китаем неизбежен, более того, де-факто он уже начался

Тем временем Народно-освободительная армия Китая (НОАК) усиливает подготовку к военным действиям на фоне закупки Тайванем вооружений у Соединенных Штатов.