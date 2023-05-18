Посол Антонов назвал наглой провокацией призыв ЦРУ к россиянам делиться информацией

Посол Антонов прокомментировал попытку ЦРУ вербовать россиян. Фото: Евгения ГУСЕВА

Видеоролик ЦРУ с призывом к россиянам делиться информацией с американскими спецслужбами является наглой провокацией и частью гибридной войны, которую Запад ведет против Российской Федерации. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны», - сказал дипломат, добавив, что на территории посольства при просмотре информации на портале YouTube регулярно вербовочные ролики ФБР регулярно появляются в рамках таргетированной рекламы.

Антонов подчеркнул тщетность попыток американских спецслужб.

«Российский народ хорошо усвоил уроки истории и не допустит попыток расколоть свое единство», - резюмировал дипломат.

Напомним, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов создало канал в Telegram для вербовки россиян. Среди прочего там опубликован ролик, в котором ЦРУ заявило, что хочет знать правду о России и ищет надежных людей, которые могут ее рассказать. В частности, ведомство заинтересовано в получении информации об экономике РФ или ее руководителях.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность американских спецслужб в российском сегменте интернета получит должный ответ.