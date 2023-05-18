Что произошло в ночь на 18 мая

Российские военные ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили пять пусковых установок ЗРК PATRIOT в Киеве. Фото East News.

Министерство обороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.

В Киеве прозвучало несколько взрывов в ночь на 18 мая. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Кличко написал в своем Telegram-канале, что взрывы прогремели в Дарницком и Днепровском районах Киева. По словам мэра, жертв и пострадавших нет. Виталий Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях.

Концентрация всей полученной Украиной западной бронетехники на передовой станет основным признаком начала контрнаступления. Такое мнение высказал сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик. Речь идет о боевых машинах пехоты, танках, бронетранспортерах и бронированных разведмашинах.

Российские военные уничтожили три украинских дрона и склад с боеприпасами на Купянском направлении. Также поражен минометный расчет.

Передача Киеву системы ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла из-за того, что территория Украины обширна, а российские ракеты более совершенны, чем палестинские. Такое мнение высказал израильский военный аналитик Йона Джереми Боб.

В Госдуме предложили запретить польским фурам проезд по территории России. Это может стать ответной мерой на антироссийские действия Варшавы.

Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер сбежала с брифинга после вопроса о России. Официальный представитель Белого дома испугалась вопроса журналиста о сфабрикованных обвинениях в связях Трампа с РФ.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал противостояние США и Китая наибольшей угрозой миру. Политик указал на то, что США и КНР потенциально способны уничтожить человечество.

Президент США Джо Байден не намерен извиняться за атомные бомбардировки Японии, проведенные США в 1945 году, но примет участие в возложении цветов и других мероприятиях в память о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в рамках саммита G7.

На Кипре предотвратили заказное убийство журналиста из России. Полиция задержала предполагаемых заказчика и исполнителя убийства.