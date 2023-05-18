Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил разрешить пересдавать ЕГЭ летом

В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ летом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов призвал разрешить выпускникам пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не на следующий год, а летом. Соответствующие обращение парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Об этом сообщает ТАСС.

В своем письме, ссылаясь на исследования, парламентарий указал, что 73% одиннадцатиклассников, сдающих ЕГЭ жалуются на стресс, а 22% - перед сдачей принимают успокоительные препараты.

Как заявляет Чернышов, такая ситуация вызвана тем, что старшеклассник может пересдать экзамен только через год. По его словам, на этом фоне экономика и промышленность страны как никогда остро ощущают нехватку молодых профессионалов.

«Прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года», - заявил депутат обращении.

Напомним, днем ранее, 16 мая, глава Рособрназдора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ, скорее всего, не претерпит каких-либо существенных изменений в ближайшие десять лет. При этом он отметил, что подобная форма может быть расширена за счет того, что будет больше информации о будущих выпускниках и абитуриентах.