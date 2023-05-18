Минфин Японии заявил об увеличении экспорта автомобилей в Россию на 77% в апреле 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле этого года увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом говорят статистические данные, которые были представлены Министерством финансов Японии.

Объем экспорта мотоциклов и автоциклов также вырос. За отчетный период поставок стало больше на 86,4%. Кроме того, вырос экспорт цветных металлов (на 350%), изготовленной резины (на 208%), а также экспорт по таким позициям, как аудио- и видеоаппаратура (на 51,8%).

Тем не менее отмечается уменьшение экспорта изделий из стали и железа на 97,9%, а также бумаги и бумажных изделий - на 34,6%.

Уточняется, что целом экспорт из Японии в Россию в апреле текущего года вырос на 42,5%, составив 33,83 млрд иен (246,17 млн долларов).

Напомним, по итогам 2022 года Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире, поднявшись в данном рейтинге на две позиции, и нарастив поставки товаров за границу до 591,5 млрд долларов.