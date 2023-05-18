Подозреваемый в сборе данных для СБУ задержан в Биробиджане Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Биробиджане сотрудниками ФСБ задержан подозреваемый в секретном сотрудничестве со СБУ. Следствие считает, что мужчина передавал данные о спецоперации представителям спецслужбы

Как стало известно правоохранительным органам, через интернет мужчину завербовал представитель спецслужбы Украины. Местный житель получал деньги за выполнение заданий от СБУ. Кроме того, биробиджанец передавал данные о деятельности ВС РФ в зоне спецоперации. В его обязанностях был и подбор людей для исполнения диверсий на транспортных объектах.

В отношении него возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия, подозреваемого арестовали. По статье ему грозит наказание от трех до восьми лет тюрьмы. Сейчас продолжаются все необходимые мероприятия и следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает украинского олигарха Дмитрия Фирташа в махинациях с топливом. Ущерб государству от вменяемых Фирташу действий оценивается в 18 млрд гривен (более 480 млн долларов).