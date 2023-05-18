Глава ВМС Британии призвал инвестировать в обнаружение российских подлодок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Военно-морских сил (ВМС) Великобритании адмирал Бен Кей призвал инвестировать в передовые мощности для того, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подлодки, ставшими одними из самых тихих в мире. Об этом пишет газета Times.

«Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения "одних из самых тихих" подводных лодок в мире», - сказано в публикации издания.

Уточняется, что особое беспокойство у ВМС Великобритании вызывает малозаметность российских подводных лодок класса Kilo, которые были серьезно модернизированы с момента их первого ввода в строй в 1980 году, а их улучшенная версия в Военно-морских силах США получила прозвище «черная дыра».

Напомним, ранее в США признали российскую подводную лодку «Лада» одной из самых бесшумных в мире.