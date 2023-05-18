CNN: в США рассматривают возможность организовать серию визитов чиновников в КНР Фото: REUTERS

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает вопрос об организации серии визитов чиновников в Китай. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц.

Как стало известно, речь идет о госсекретаре Энтони Блинкене, главе министерства финансов Джанет Йеллен, министре торговли Джине Раймондо и специальном представителе госдепартамента США по климату Джоне Керри. При этом, неизвестен порядок визитов этих чиновников.

Кроме того, сообщается о том, что в планах чиновников совершить намеченные визиты в течение следующих недель пока нет. На данный момент администрация президента работает над проблемой государственного долга и встречами Джо Байдена в рамках саммита G7.

Ранее в МИД Китая остались недовольными из-за визита британского экс-премьера Лиз Трасс На Тайвань. Представитель китайского посольства в Лондоне назвал визит Лиз Трасс на Тайвань "опасным политическим шоу", а также провокационным шагом, отметив, что это не принесет Лондону пользы.