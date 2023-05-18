FT: США полагают, что в следующие пять месяцев украинским войскам выпадет последний шанс изменить ситуацию

FT: Запад усилит призывы Киева к переговорам по украинскому кризису к осени 2023 года при отсутствии успехов на поле боя Фото: REUTERS

Западные страны к осени текущего года начнут оказывать «огромное» давление на Киев для переговоров по украинскому кризису. Об этом пишет газета Financial Times, отмечая, что Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие.

«Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах», - сказано в публикации издания.

Как заявляет источник издания, предварительно утвержденных пакетов военной помощи будет достаточно для того, чтобы обеспечивать Украину необходимым в течение пяти последующих месяцев.

Напомним, днем ранее, 17 мая, американский журналист Сеймур Херш заявил, что группа стран - членов Евросоюза во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить украинский конфликт. По его словам, в группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны, среди которых есть Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.