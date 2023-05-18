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НовостиПолитика18 мая 2023 7:00

WSJ: губернатор Флориды Десантис намерен объявить об участии в президентских выборах в США

Никаких анонсов мероприятий, ознаменовывающих вступление в гонку, пока не было
Юлия ВАСИЛЬЕВА
WSJ: губернатор Флориды Десантис намерен объявить об участии в президентских выборах в США

WSJ: губернатор Флориды Десантис намерен объявить об участии в президентских выборах в США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Флориды Рон Десантис планирует официально объявить о своем желании баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году. Об этом пишет Wall Street Journal.

Как известно, Десантис является главным конкурентом Дональда Трампа как республиканца на президентских выборах. Известно, что Десантис в частном порядке заявил о желании участвовать в выборах.

"Губернатор Флориды Рон Десантис планирует официально вступить в гонку за пост президента США на следующей неделе", - пишет издание.

При этом, мероприятия, которые должны ознаменовать официальное участие губернатора Флориды в выборах в 2024 году, пока не анонсировались.

Тем временем, известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Соединенные Штаты вне зависимости от исхода президентских выборов в 2024 году ждут серьезные экономические проблемы.