WSJ: губернатор Флориды Десантис намерен объявить об участии в президентских выборах в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Флориды Рон Десантис планирует официально объявить о своем желании баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году. Об этом пишет Wall Street Journal.

Как известно, Десантис является главным конкурентом Дональда Трампа как республиканца на президентских выборах. Известно, что Десантис в частном порядке заявил о желании участвовать в выборах.

"Губернатор Флориды Рон Десантис планирует официально вступить в гонку за пост президента США на следующей неделе", - пишет издание.

При этом, мероприятия, которые должны ознаменовать официальное участие губернатора Флориды в выборах в 2024 году, пока не анонсировались.

Тем временем, известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Соединенные Штаты вне зависимости от исхода президентских выборов в 2024 году ждут серьезные экономические проблемы.