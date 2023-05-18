Амурский губернатор Василий Орлов запустил новую производственную линию на золотодобывающем Маломырском руднике

Губернатор Василий Орлов (слева) и генеральный директор ГК «Атлас Майнинг» Фёдор Кирсанов запустили новую производственную линию. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов и генеральный директор группы компаний «Атлас Майнинг» Фёдор Кирсанов 18 мая дали старт новой производственной линии на фабрике Маломырского рудника. Во время посещения предприятия губернатор Приморья отметил, что «Атлас Майнинг» является лидером золотодобывающей отрасли в регионе.

На предприятии в Селемджинском районе перерабатывают упорные руды Маломырского месторождения. Содержание золота в них невелико, и, чтобы извлечь драгоценный металл, на линии флотации руду обогащают, превращая в концентрат. Затем его перерабатывают в автоклавной установке. Это уникальная технология, которой владеют всего несколько компаний в мире, в том числе «Атлас Майнинг».

«В настоящее время компания «Атлас Майнинг» добывает больше половины золота в регионе. Компания умеет работать с упорными рудами, объем таких руд разведан в Амурской области на несколько десятилетий вперед, что гарантирует производственную базу, - рассказал Василий Орлов. - Предприятие обеспечено работой на многие годы вперед. Для региона компания является не только крупнейшим налогоплательщиком и работодателем, но и надежным социальным партнером. Совместно с «Атлас Майнинг» у нас реализуется целый ряд проектов. Компания помогает нам изучать и сохранять историческое наследие, а также развивать детский футбол. Поздравляю коллектив и руководство Маломырского рудника с технологическим запуском новой линии».

Открытие очередной производственной линии позволило организовать на фабрике 124 новых рабочих места. Предприятие не только расширяет производственные мощности, но и улучшает условия быта сотрудников. В 2023 году здесь построили два новых общежития для работников и оборудовали современный тренажерный зал.

Первые две флотационные линии были запущены на фабрике в 2018 году. Они позволяют перерабатывать в концентрат 3,6 миллиона тонн руды. Со временем объемы добычи выросли, и появилась необходимость в открытии еще одной производственной линии. Ее строительство стартовало в мае 2020 года. Несмотря на пандемию коронавируса и логистические трудности из-за западных санкций, линию подготовили к запуску всего за три года. Новое производство позволит перерабатывать 2,24 миллиона тонн руды в год и увеличит производственную мощность предприятия в полтора раза.