Цена газа в Европе опустилась ниже 350 долларов за тысячу кубов впервые с июня 2021 года

Цена газа в Европе снижается примерно на 3% Фото: REUTERS

Стоимость газа в Европе в ходе торгов четверга, 18 мая, снижается примерно на 3%, достигнув отметки ниже 350 долларов, что произошло впервые почти за два года. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Цены июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 348,3 доллара за тысячу кубометров газа, или 31,1 евро за мегаватт-час. Последний раз стоимость голубого топлива опускалась ниже 350 долларов 7 июня 2021 года.

На прошлой неделе, 10 мая, стоимость одной тысячи кубометров газа в Европе опустилась ниже 400 долларов, что произошло впервые с 8 июля 2021 года. За сутки стоимость голубого топлива опустилась примерно на 2,4%.

Напомним, в России в первом квартале этого года добыча газа упала на 10% год к году - 180 млрд кубометров. Как сообщилось, в марте 2023 года добыча снизилась на 10% - до 61 млрд кубометров.