Медведев ответил на призыв Киссинджера принять Украину в НАТО

Медведев указал на неправоту Киссинджера, призывающего принять Украину в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который ранее призвал принять Украину в НАТО.

Медведев отметил, что через десять дней Киссинджеру будет 100 лет, напомнив также, что он еще встречался с советским генсеком Леонидом Брежневым.

«Однако тут он совсем не прав. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая», - отметил зампред Совбеза РФ.

Политик предложил представить, что будет, если Украину примут в НАТО «нынешние скудоумные руководители». По его словам, Североатлантический альянс уже сегодня ведет гибридную войну с Россией, а «украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории».

Как отмтеил Медведев, при вступлении Киева в блок Москве «придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами. «Вот вам ст. 5 Вашингтонского договора», - добавил он.

Напомним, ранее Киссинджер призвал принять Украину в НАТО, заявив, что членство Киева в Североатлантическом альянсе якобы будет способствовать безопасности в Европе.

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