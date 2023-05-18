Командование ВСУ запретило своим офицерам посещать передовые позиции Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины запретило своим офицерам посещать зону активных боевых действий ради их безопасности, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«На передовых позициях украинских войск практически отсутствует офицерский состав вооруженных формирований Украины. С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», – рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам Марочко, офицеры ВСУ имеют право посещать активную зону боевых действий в крайнем случае и с согласия вышестоящих командиров.

Напомним, в начале мая командование ВСУ приняло новые решения по боевым действиям в Артемовске.

Между тем Марочко проинформировал, что Украина продолжает стягивать войска под Артемовск. По его словам, на Донецком направлении сохраняется большое скопление сил ВСУ, а также оружия и военной техники.

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