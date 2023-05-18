МИД Китая заявил, что Украина не должна стать передовой в противостоянии между державами Фото: REUTERS

Украина не должна быть передовой для противоборствующих крупных держав. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, выступившего за вступление Украины в НАТО.

«Мы считаем, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами. В сложившейся ситуации всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, избегать действий, способных усугубить и осложнить кризис», - заявил китайский дипломат.

Ван Вэньбинь призвал выстроить сбалансированную, а также эффективную и устойчивую архитектуру безопасности в Европе при помощи проведения диалога и консультаций, а также найти решение, которое могло бы помочь стабильности в Европе.

Напомним, ранее Киссинджер призвал принять Украину в Североатлантический альянс. По его мнению, членство Киева в НАТО якобы будет способствовать безопасности в Европе.

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