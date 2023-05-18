NYT: украинские пилоты не тренируются на европейских истребителях F-16 из-за нежелания США Фото: REUTERS

Из-за нежелания США передавать военные воздушные судна Украине пилоты украинской армии не могут обучаться на истребителях F-16, принадлежащих европейским странам. Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

"Скепсис Вашингтона очень глубок, из-за чего киевские пилоты не могут даже тренироваться на на F-16, принадлежащих европейским государствам", - говорится в издании.

По информации украинского чиновника, без одобрения Соединенных Штатов лечики не могут обучаться, этот процесс ограничат изучением технического языка и тактическими уроками. А это, в свою очередь, не требует непосредственного пилотирования истребителей.

Как сообщило должностное лицо из США, администрация президента Байдена не хочет отправлять Киеву F-16 отчасти из-за того, что на это может уйдет слишком много средств из военного бюджета. Об этом неоднократно говорил и представитель Белого дома Джон Кирби.

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