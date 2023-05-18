Лукашенко назвал дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ Фото: REUTERS

Заявления о планируемом контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются дезинформацией, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Самая большая дезинформация – этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может – это просто безумство...по технике и живой силе – это просто безумство», – заявил политик на встрече с участниками заседания Совета парламентской ассамблеи ОДКБ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. В офисе украинского лидера в свою очередь пожаловались на нехватку вооружений для настпуления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что ВСУ могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая закончится неудачно.

Тем временем в парламенте Германии осудили президента Украины за одержимость увеличением поставок вооружений.

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