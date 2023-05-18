МИД России пригрозил Чехии ответом на отмену решения о бесплатном использовании недвижимости СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ответит на отмену Чехией решения о предоставлении СССР земельных участков и недвижимости в бесплатное пользование, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, ответим. Я прекрасно понимаю желание каждого, кого возмущает эта дикая западная политика, чтобы эти ответные меры были приняты прямо сразу, но так, к сожалению, не бывает», – заявила она в эфире «Соловьев Live».

Как объяснила дипломат, ответные меры необходимо проработать в межведомственном формате.

Как писал сайт KP.RU, накануне власти Чехии приняли решение аннулировать договоренности, достигнутые ещё с СССР в период с 1972 по 1980 годы, которые были приняты правительством Чехословакии, согласно которым СССР получил земельные участки в Праге, Брно, Карловых Варах и других городах страны.