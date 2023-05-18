Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки, отметив, что есть «относительный результат» на переговорах.

«Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной продолжить эту черноморскую сделку, так называемую, сроком на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН», - заявил представитель Кремля в ходе пресс-конференции в четверг, 18 мая.

Напомним, ранее продление зерновой сделки подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова, но отметила так называемые «перекосы» в исполнении договоренностей, возникших в ходе действия первого соглашения, заявив, что они должны быть оперативно устранены.

Как писал сайт KP.RU, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал продления действия зерновой сделки «хорошей новостью», но также указал на наличие «нерешенных моментов».

Тем временем, политолог Георгий Бовт в интервью Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему чисто экономически зерновая сделка не имеет смысла для России.