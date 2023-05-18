Спикер парламента Крыма Константинов увидел след украинских спецслужб в ЧП со сходом грузовых вагонов в Крыму. Фото: Пресс-служба Госсовета Крыма

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал сход грузового поезда в Симферопольском районе. Он назвал происшествие "подрывом".

"Подрыв случился при вмешательстве посторонних лиц, на месте работают силовые структуры. Конечно, это все проделки украинской нацисткой команды. Все люди, которых они сюда подсылают, это не крымчане, они пытаются нам всякие пакости делать", - приводит слова Константинова ТАСС.

Кроме того, он заявил, что перед властями сейчас стоит задача полного восстановления движения в течение суток. Сейчас уже поднят один вагон.

"Со многими вызовами и терактами мы уже сталкивались, и гораздо более масштабными. Уже выработался определенный иммунитет на это все, быстро восстановим и запустим", - подчеркнул спикер.

Напомним, 18 мая утром произошел сход грузового поезда в Крыму. Представители железной дороги заявили, что это случилось из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Кроме того, в сообщении отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал и угрозы для экологии нет.

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