Песков заявил, что Россия адаптировалась к давлению США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты скорее всего продолжат давить на Россию, а также ряд других стран, однако, по его словам, они уже адаптировались и продолжат выстраивать сотрудничество.

«Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на РФ, на Иран и на другие страны, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества. Мы всегда знали, что это давление будет продолжаться», - заявил представитель Кремля, отметив, что данные страны «весьма и весьма адаптировались и собираются продолжать «свою планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении».

Напомним, ранее американские СМИ заявили, что Вашингтону необходимо принять срочные меры против укрепления сотрудничества Москвы и Тегерана. Как отмечалось, такое сотрудничество угрожает национальным интересам США в Европе и на Ближнем Востоке.

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