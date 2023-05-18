В канцелярии Дуды заявили об опасениях в ЕС заморозки украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Евросоюзе боятся того, что украинский конфликт может перейти в "замороженную" стадию. Об этом в эфире радиостанции Zet сказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

"Существует такой риск - заморозки данного конфликта на Украине и размораживания его время от времени", - отметил чиновник.

Кроме того, по его словам, такой расклад совсем не в интересах Польши или любой другой страны Европейского союза.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявлял о том, что группа стран Европейского союза во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить украинский конфликт. При этом Польша является главной в данной коалиции и тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту.

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