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НовостиПолитика18 мая 2023 9:48

Лукашенко объяснил выдвижение Киевом предварительных условий желанием не допустить переговоров

Любые условия нужно вырабатывать уже за столом переговоров, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лукашенко объяснил выдвижение Киевом предварительных условий желанием не допустить

Лукашенко объяснил выдвижение Киевом предварительных условий желанием не допустить

Фото: REUTERS

Власти Украины выдвигают предварительные условия, чтобы не допустить никаких переговоров по урегулированию конфликта, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Всякие предварительные условия, которые президент Украины выдвигает, – это с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия», – заявил политик на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По мнению белорусского лидера, необходимо разработать новый документ, который стал бы основой для мирных переговоров по Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Министерстве иностранных дел России назвали неприемлемыми предварительные условия переговоров от Украины. В ведомстве высказали мнение, что Киев не хочет никаких переговоров.

Тем временем стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у стран саммит стран «Большой семерки», чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта.

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