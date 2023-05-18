Лукашенко объяснил выдвижение Киевом предварительных условий желанием не допустить переговоров

Лукашенко объяснил выдвижение Киевом предварительных условий желанием не допустить Фото: REUTERS

Власти Украины выдвигают предварительные условия, чтобы не допустить никаких переговоров по урегулированию конфликта, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Всякие предварительные условия, которые президент Украины выдвигает, – это с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия», – заявил политик на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По мнению белорусского лидера, необходимо разработать новый документ, который стал бы основой для мирных переговоров по Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Министерстве иностранных дел России назвали неприемлемыми предварительные условия переговоров от Украины. В ведомстве высказали мнение, что Киев не хочет никаких переговоров.

Тем временем стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у стран саммит стран «Большой семерки», чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта.

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