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НовостиОбщество18 мая 2023 10:22

Павел Дуров опроверг сообщения об обнаружении уязвимости Telegram на компьютерах от Apple

В своем сообщени мессенджер объяснил, что никакой уязвимости нет, отметил бизнесмен
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Павел Дуров опроверг сообщения об обнаружении уязвимости Telegram на компьютерах от Apple

Павел Дуров опроверг сообщения об обнаружении уязвимости Telegram на компьютерах от Apple

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер Telegram не подтверждал уязвимость приложения на компьютерах macOS от корпорации Apple, заявил один из создателей мессенджера Павел Дуров.

«Российские газеты пишут, что Telegram якобы подтвердил уязвимость в приложении для компьютеров от компании Apple. Это не так. Напротив, в нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было», – написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Как уточнил Дуров, злоумышленники могли бы управлять камерой и микрофоном компьютера через мессенджер, если у них уже был доступ к этому ПК. Однако «если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram – меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться», отметил предприниматель.

Ранее в аккаунте мессенджера в Twitter появилось сообщение, что уязвимость Telegram проявляется только при использовании приложения macOS, скачанным из магазина App Store и зараженным вредоносным программным обеспечением.