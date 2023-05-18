Павел Дуров опроверг сообщения об обнаружении уязвимости Telegram на компьютерах от Apple Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер Telegram не подтверждал уязвимость приложения на компьютерах macOS от корпорации Apple, заявил один из создателей мессенджера Павел Дуров.

«Российские газеты пишут, что Telegram якобы подтвердил уязвимость в приложении для компьютеров от компании Apple. Это не так. Напротив, в нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было», – написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Как уточнил Дуров, злоумышленники могли бы управлять камерой и микрофоном компьютера через мессенджер, если у них уже был доступ к этому ПК. Однако «если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram – меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться», отметил предприниматель.

Ранее в аккаунте мессенджера в Twitter появилось сообщение, что уязвимость Telegram проявляется только при использовании приложения macOS, скачанным из магазина App Store и зараженным вредоносным программным обеспечением.